Доменико Кришито: «Я хочу вернуться в Италию»

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито хочет покинуть клуб. Футболист намерен вернуться на родину.

«Игра «Наполи» получила мировое признание. Клуб имеет хорошие шансы на чемпионство. «Ювентус» будет не так голоден до побед в следующем сезоне. Вот он — шанс для неаполитанцев.

Мой переход в «Наполи»? Почему бы и нет. Я хочу вернуться в Италию. Разговоров с руководством «Зенита» по поводу продления соглашения не было, хоть остался всего год контракта», — заявил 30-летний Доменико.

Кришито стал играть за сине-бело-голубых в 2011 году. За это время итальянец стал двукратным чемпионом России и обладателем национального Суперкубка, а также раз выиграл Кубок Росссии.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Radio Kiss Kiss