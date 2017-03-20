Доменико Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита»

Доменико Кришито вошел в историю «Зенита» как самый результативный защитник в истории клуба. Итальянец сумел установить новый рекорд в матче против тульского «Арсеналом».

В матче с тульским «Арсеналом» защитник «Зенита» Доменико Кришито реализовал 11-метровый удар и принес петербургскому клубу победу.

Для итальянского футболиста этот гол 5-м за сезон и 14-м за все время выступлений в «Зените». Благодаря этому голу Доменико Кришито обогнал Алексея Степанова, на счету которого 13 мячей, став самым результативным защитником в истории сине-бело-голубых.

Однако, чемпион СССР 1984 года Алексей Степанов все свои голы забил с игры, а Доменико Кришито 5 мячей провел с пенальти. Но это не отменяет того факта, что итальянский защитник побил клубный рекорд, который держался 27 лет. Отметим, что 2 действующих футболиста «Зенита» также находятся вблизи от рекорда — Александр Анюков отметился 12 мячами за сине-бело-голубых, а Николас Ломбертс — 11-ю.

После 20 туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: zenit-history.ru