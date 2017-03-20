Доменико Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Кришито

Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито отличился голом в последнем туре РФПЛ против тульского «Арсенала». Итальянец стал обладателем уникального достижения.

Мяч в ворота туляков стал для Кришито 14-м в российской команде. 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром среди защитников сине-бело-голубых за всю историю команды. На втором месте в данном рейтинге расположился Алексей Степанов (13 голов), замкнул тройку призеров Александр Анюков (12).

В текущем сезоне Доменико провел за «Зенит» 17 матчей. В этих встречах он забил 4 мяча.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «История «Зенита»

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