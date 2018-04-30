Доменико Кришито: «Смолов, Головин и Шатов – лучшие игроки сборной России»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, кого считает лучшими футболистами России. А также высказал свое мнение, по поводу вызова в сборную России Шатова и Дзюбы.

— Олег Шатов, Артем Дзюба и Кристиан Нобоа после ухода из «Зенита» достаточно успешно заиграли в «Краснодаре», «Арсенале» и «Рубине», причем Шатов и Дзюба забили бывшему клубу мячи и отобрали у него очки, которые могли бы помочь побороться за чемпионство. Вам бы хотелось, чтобы сейчас они были в команде? Или конкуренция в «Зените» сейчас такова, что они не прошли бы в состав?

— Я не могу обсуждать решения руководства клуба, говорить, как поступил бы на его месте. Но хочу отметить, что играть в «Зените» — это совсем не то же самое, что играть в других командах. У нас огромная конкуренция на любой позиции. Каждому приходится выкладываться больше.

— Как думаете, в нынешнем состоянии Олег и Артем способны помочь сборной России на чемпионате мира?

— Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.

— Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?

— Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим, – отметил Кришито.

Фото: Global Look Press

Источник: RT