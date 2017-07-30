Доменико Кришито: «РФПЛ? Главный тренер не считает этот турнир настоящим»

Футболист петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о том, почему его не вызывают в состав сборной Италии. Защитник не рассчитывает на попадание в национальную команду во время ЧМ-2018.

«Мне трудно рассчитывать на место в составе сборной Италии на чемпионате мира-2018. Главный тренер команды Джампьеро Вентура не раз заявлял , что чемпионат России — ненастоящий турнир.

Однако уровень в российском футболе все время растет. РФПЛ получила дополнительное место в Лиге чемпионов, что говорит о развитии турнира. Я уже хотел покинуть «Зенит», чтобы вернуться в «Дженоа». Но теперь сине-бело-голубых возглавил Роберто Манчини. Он же и попросил меня остаться, а также назначил меня капитаном команды», — заявил 30-летний игрок.

В последний раз Доменико играл за итальянскую сборную в 2014 году против Испании. Всего же за «Скуадру Адзурру» футболист провел 22 матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tuttosport