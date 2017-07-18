Доменико Кришито: «Перелет в Хабаровск — худший в жизни»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о поездке в Хабаровск, где питерцы в первом туре РФПЛ обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0). Также он поделился ожиданиями от матча с «Рубином».

«Перелет в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни. Так что после восьмичасового перелета прогулка перед сном пошла на пользу, но это уже всё в прошлом. Когда выходишь на поле, то выкладываешься на 100% и не думаешь о дороге и о том, что не выспался. Было важно оставаться сфокусированным на футболе, и нам это удалось. Возможно, мы не показали своей лучшей игры, но матч получился хорошим. Для нас важен счёт и три очка, тем более мы хотели начать сезон с победы. Сейчас готовимся к матчу с «Рубином». Играем дома, перед своими болельщиками, поэтому тоже хотим заработать очередные три очка. Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку. Конечно, прибавилось больше обязанностей, но я к этому готов», — сказал Кришито.

Игра «Зенит» — «Рубин» состоится 22 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Радио «Зенит»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»