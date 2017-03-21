Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло» за 40 миллионов евро

Руководство «Сассуоло» готово расстаться со своим лидером. Цена уже названа.
«Сассуоло» готов отпустить нападающего Доменико Берарди в другой клуб за 40 миллионов евро. Об этом сообщил генеральный директор команды Джованни Карневали.
Ранее заинтересованность в услугах 22-летнего итальянца проявляли«Интер» и «Милан».
«Мы готовы продать его за 40 миллионов. Этот сезон складывается для Доменико тяжело, но виной всему травма», – заявил Карневали.
В нынешнем розыгрыше Серии А Доменико Берарди забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia