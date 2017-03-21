Доменико Берарди может покинуть «Сассуоло» за 40 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Доменико Берарди

Руководство «Сассуоло» готово расстаться со своим лидером. Цена уже названа.

«Сассуоло» готов отпустить нападающего Доменико Берарди в другой клуб за 40 миллионов евро. Об этом сообщил генеральный директор команды Джованни Карневали.

Ранее заинтересованность в услугах 22-летнего итальянца проявляли«Интер» и «Милан».

«Мы готовы продать его за 40 миллионов. Этот сезон складывается для Доменико тяжело, но виной всему травма», – заявил Карневали.

В нынешнем розыгрыше Серии А Доменико Берарди забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

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