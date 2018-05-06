«Долгопрудный» приглашает на прощальный матч Александра Филимонова

27-го мая в подмосковном Долгопрудном состоится заключительная встреча Первенства Профессиональной футбольной лиги в группе «Запад» в сезоне-2017/18, в которой ФСК «Долгопрудный» сыграет против команды ФК «Луки-Энергия» (Великие Луки). Эта игра станет финальным матчем в игровой карьере легендарного вратаря Александра Филимонова, шестикратного чемпиона России в составе московского «Спартака».

Футбольный спортивный клуб «Долгопрудный» приглашает болельщиков клуба, поклонников Александра Филимонова и всех любителей футбола на матч 27-го мая, который пройдет на стадионе «Салют», расположенном по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт Ракетостроителей, 4. Вход на стадион будет свободным.

В рамках события ФСК «Долгопрудный» планирует развлекательную программу, которая начнется с открытием стадиона в 14:00. Возле входа на трибуну «А» будут работать точка питания, которую организует новый партнер клуба, один из лучших ресторанов Долгопрудного – Кухня & Бар «Теория», и точка продажи атрибутики, в которой в том числе можно будет приобрести и памятную программу к этому матчу с постером и интервью Александра Филимонова клубной пресс-службе и другими эксклюзивными материалами.

Убедительная просьба прибывать на стадион заблаговременно ввиду необходимости прохождения стандартных процедур, связанных с обеспечением безопасности.

Футбольный матч начнется в 16:00. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Александра Филимонова.

Источник: ФК «Долгопрудный»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1