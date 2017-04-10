Договорные матчи «Эльденсе» были организованы итальянской мафией

В деле клуба «Эльденсе» произошел новый поворот — представитель итальянского инвестора сообщил следствию, что договорные матчи игрались под покровительством мафии.

Представитель группы инвесторов Нобиле Капуано показал на допросах, что настоящими владельцами компании, которая инвестировала в клуб, являются члены мафиозной группировки Эрколе ди Николи и Алессандро Гауччи. По словам Капуано, именно они организовывали договорные поединки.

Напомним, «Эльденсе» проиграл молодежной команде «Барселоны» со счетом 0:12. Это поражение лишило клуб шансов на прописку в третьем дивизионе, а также стало самым крупным в истории соревнования. Сразу после матча руководство команды заявило о прекращении сотрудничества с итальянскими инвесторами, а также о приостановлении выступлений в чемпионате до окончания расследования.

Полиция заподозрила клуб еще в четырех матчах, которые могли быть договорными. В то же время форвард клуба Шейх Саад заявил на радио, что его одноклубники получат хорошие деньги из букмекерских контор после матча с «Барселоной Б». Также нападающий заявил, что если ситуация повторится, он не будет молчать. Также дело в отношении клуба открыла испанская федерация футбола.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»