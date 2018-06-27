Дочь Марадоны – о СМИ: «Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, если вы лжете!»

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Марадона

Дочь Диего Марадоны Дальма выступила с критикой в адрес СМИ, которые распространяют ложную информацию о ее отце. Сообщалось, что в перерыве матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина Марадоне стало плохо с сердцем по причине передозировки наркотиками.

«Пусть вы рассказываете о здоровье моего отца, но вы же лжете! Какой же дерьмовой должна быть ваша жизнь, если вы занимаетесь этим! То, что люди выдумывают о других, лучше всего говорит о них самих. Вы выглядите жалко!» – написала Дальма Марадона в твиттере.

Информация о наркотиках была опровергнута. Бывший футболист аргентинской сборной прилетел в Москву из Санкт-Петербурга, его здоровью ничего не угрожает.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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