Дмитрий Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде, состоялись очередные матчи Лиги наций. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 ноября.

1. Лига наций. 19 ноября. Результаты дня

В понедельник состоялись девять турнирных матчей: Голландия спаслась от поражения в игре с Германией, Грузия одолела Казахстан и исходы других встреч.

2. Дмитрий Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде

Тренер «Енисея» утверждает, что его подставили, но сотрудники ДПС убеждены в своей правоте. Руководство клуба также выступило с заявлением.

3. Пятнадцать российских клубов принимали участие в договорных матчах

По сведениям источника, кипрская компания с 2016 года организовывала в межсезонье договорные игры, в том числе с участием команд из России.

4. Павел Мамаев в камере занимается йогой и философией

Отбывающий наказание в СИЗО футболист «Краснодара» коротает срок с пользой для тела и духа.

5. Тим Кэхилл проведет на поле пять минут в прощальном матче за сборную Австралии

Главный тренер австралийцев Грэм Арнольд готов выделить на проводы ветерана «соккеруз» лишь концовку встречи с Ливаном.

Фото: Сергей Дроняев

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