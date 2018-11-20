Дмитрий Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде, состоялись очередные матчи Лиги наций. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 ноября.
1. Лига наций. 19 ноября. Результаты дня
В понедельник состоялись девять турнирных матчей: Голландия спаслась от поражения в игре с Германией, Грузия одолела Казахстан и исходы других встреч.
2. Дмитрий Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде
Тренер «Енисея» утверждает, что его подставили, но сотрудники ДПС убеждены в своей правоте. Руководство клуба также выступило с заявлением.
3. Пятнадцать российских клубов принимали участие в договорных матчах
По сведениям источника, кипрская компания с 2016 года организовывала в межсезонье договорные игры, в том числе с участием команд из России.
4. Павел Мамаев в камере занимается йогой и философией
Отбывающий наказание в СИЗО футболист «Краснодара» коротает срок с пользой для тела и духа.
5. Тим Кэхилл проведет на поле пять минут в прощальном матче за сборную Австралии
Главный тренер австралийцев Грэм Арнольд готов выделить на проводы ветерана «соккеруз» лишь концовку встречи с Ливаном.
Фото: Сергей Дроняев