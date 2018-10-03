Дмитрий Хомуха – об удалении Акинфеева: «Это издержки нашего чемпионата»

Тренер юношеской сборной России прокомментировал ситуацию с Акнифеевым. Он считает, что игроки РПЛ позволяют себе много лишнего.

Старший тренер юношеской сборной России 2002 года рождения Дмитрий Хомуха прокомментировал эпизод с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Все это издержки нашего чемпионата. Все эти проявления, тот авторитет, что есть в чемпионате России. Если бы он так кричал на судью в РПЛ — это, скорее всего, ограничилось бы просто желтой карточкой.

В Европе же судьи не позволяют, чтобы их решения подвергались сомнениям, да еще и в такой форме. Он ведь два раза подряд апеллировал к арбитру — в Европе за такое сразу наказывают.

Судья ведь дал желтую карточку. А он не только не соглашается, но и еще активнее апеллирует к нему. В Европе везде так судят. Не позволяют футболистам проявлять такие эмоции. Один раз ты можешь высказаться. Но два раза подряд… плюс, мы ведь не слышали, что там были за выражения», — сказал Хомуха.

Напомним, Акинфеев был удален в компенсированное время второго тайма. После одного из игровых эпизодов голкипер ЦСКА начал спорить с арбитром и получил две желтые карточки подряд.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: RusFootball