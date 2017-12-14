Дмитрий Торбинский перешел в европейский клуб

Автор: Евгений Морозов 0

Торбинский

Кипрский клуб «Пафос» объявил о заключении контракта с полузащитником Дмитрием Торбинским. Бывший игрок сборной России присоединится к клубу 1 января 2018 года.

«Пафос» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Торбинский ранее защищал цвета московского и челябинского «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Ростова». Последним клубом в его карьере был «Краснодар», который футболист покинул по окончании сезона-2016/17. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.

Фото: Global Look Press
Источник: Facebook

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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