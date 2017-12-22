Дмитрий Тарасов сделал предложение новой возлюбленной

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Дмитрий Тарасов

Полузащитник московского «Локомотива» женится в третий раз. Его очередной избранницей стала 23-летняя модель Анастасия Костенко.

В декабре 2016-го Тарасов со скандалом развелся со второй супругой Ольгой Бузовой. Уже тогда телеведущая обвиняла футболиста в изменах и отношениях с Костенко. А на днях Анастасия выложила в своем Instagram фото, на котором демонстрирует роскошное кольцо.

— Я сказала «да», — подписала снимок девушка. Сейчас влюбленные отдыхают на Мальдивах.

Анастасия Костенко — уроженка города Сальска Ростовской области. В модельной карьере она добилась звания второй вице-мисс России 2014 года, а также участвовала в международном конкурсе красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Комсомольская Правда

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