Дмитрий Тарасов: «Не надо судить меня по «инстаграму»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов призвал не судить о нем по фотографиям в «инстаграме». 30-летний полузащитник также рассказал, не мешает ли его спортивной карьере его медийность.

«Не мешает ли моей спортивной карьере моя медийность и дружба с известными личностями? Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по «инстаграму»! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».

Помню ли то беззаботное время без смартфонов и «инстаграмов»? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в 10 вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, СМС. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», — заявил Тарасов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Дмитрий Тарасов принял участие в 5 матчах, в которых отметился 3 предупреждениями.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный сайт «Локомотива»