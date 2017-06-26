Дмитрий Тарасов может перейти в «Ростов»

Автор: Дмитрий Темников 0

Дмитрий Тарасов

«Ростов» продолжает искать усиление для команды. Южане могут подписать контракт с игроком «Локомотива».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может пополнить желто-синих в ближайшее время. По некоторым данным, в приобретении футболиста заинтересован новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук. 

Как сообщается, «Локомотив» не собирается продлевать истекающее 30 июня соглашение с 30-летним игроком.В прошедшем сезоне РФПЛ Тарасов провел за «железнодорожников» 11 игр, где забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ФАН

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