Дмитрий Сычев определился с продолжением карьеры

Бывший нападающий сборной России продолжает свою карьеру в футболе. Теперь в пляжном.

Илья Леонов, главный тренер «Локомотива» по пляжному футболу, подтвердил, что Дмитрий Сычев теперь будет выступать на песке.

«Когда мы проходили подготовку перед прошлым сезоном на базе «Локомотива» в Черкизово, наши тренеры по физподготовке Мария Бурова и Екатерина Сидельникова рассказали нам, что Дмитрий Сычев пребывает в хорошем тонусе, занимается и хочет еще играть в футбол на довольно высоком уровне. Дима понимал, что приходить в команду в разгар сезона – не лучший вариант, нужно начинать с подготовки. И мы договорились, что как только «Локомотив» в 2017 году выйдет непосредственно на песок, он к нам присоединится. В начале года мы готовились в зале, на искусственном покрытии, а вчера, согласно плану, ровно за месяц до старта турнира в Иране, вышли на песок. Мы сообщили Дмитрию, что начинаем готовиться 27 февраля, и он приехал на первую тренировку».

«У Сычева есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив». Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это, в хорошем смысле слова, и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе пляжного клуба «Локомотив» впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол. Так что мы уже знаем, что нужно делать».

«Что касается возможностей добиться успехов в пляжном футболе, то, может быть как раз футболистов такого плана нам сейчас и не хватает. Не высоких, но очень мобильных, способных сыграть на острие атаки, обыграть один в один и ударить в любой момент. Возможно, мы откроем для себя что-то новое. Как и в случае с Филимоновым, который, как всем казалось, приехал заканчивать карьеру, а на деле оказалось, что он все только начинал. Надеюсь, что у Дмитрия получится еще лучше».

«Да, Сычев — в «Локомотиве». В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от «Локомотива» – будем «за» обеими руками. Теперь все зависит от него самого. В этой жизни все возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал».

Фото: Global Look Press

Источник: beachsoccerrussia.ru