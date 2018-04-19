Дмитрий Сычев оценил шансы сборной России на ЧМ

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018. А также дал пару полезных советов Станиславу Черчесову.

Нашей сборной по силам выйти в четвертьфинал, это было бы потрясающим результатом. Черчесов — хороший тренер. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет ему побеждать с нашей сборной.

Если бы я был главным тренером сборной России, то начал бы с системы подготовки молодых футболистов – все звёзды появляются оттуда. Молодым футболистам посоветовал бы каждый день упорно работать и ждать своего шанса. Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж, нужно это делать.

Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — ментальная слабость. Их тянет домой. А ещё в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию»,- сказал Сычев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»