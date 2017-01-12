Дмитрий Селюк: «Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Селюк

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь «Томи», столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами. Селюк готов бесплатно предоставить несколько молодых иностранных игроков томскому клубу.

«Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания.

На данный момент обреченность томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.

Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», — рассказал Селюк.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе лишь 9 очков. В конце декабря генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ.

Фото: официальный сайт «Металлиста»
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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