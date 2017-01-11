Дмитрий Селюк: «В прошлом году Яя Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался Витсель»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что у его клиента было предложение из Китая. Между большими деньгами и футболом на высоком уровне ивуариец выбрал футбол.

«Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался 27-летний Витсель.

Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги.

Но это путь не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом.

В Китае при всех их затраченных деньгах нет ни одного игрока уровня Туре — футболиста, играющего в каждой игре за «МС» по 90 минут и являющегося лидером своего клуба. Выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, и чемпионат Испании — самое тяжелое. В современном футболе игроков, которым это удавалось, — единицы. Яя — один из них. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что еще как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне», – сказал Селюк.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за три года Витсель заработает 75 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат