Дмитрий Селюк: «Приглашение Луческу в «Зенит» — ошибка»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Зенит» допустил ошибку, пригласив на пост главного тренера Мирчу Луческу. Также он заявил, что у сине-бело-голубых есть административный ресурс.

«Как оценю работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу? Его приглашение – ошибка. Стоит посмотреть на трансферную кампанию при Мирче, и все станет понятно. Когда он работал на Украине, тоже плакался на судейство. Многие думают, что тот «Шахтер» – это Луческу. На самом деле Ринат Ахметов выстроил систему развития клуба. Игроки, уехавшие из Донецка в топ-чемпионаты – продукт системы, а не главного тренера. Он был винтиком в большом механизме.

Результаты «Зенита» подтверждают мои слова. В Санкт-Петербурге не сформирована четкая система работы, поэтому недочеты румынского специалиста видны. Если бы питерцев возглавил Сергей Семак, результаты были бы не хуже.

У сине-бело-голубых, безусловно, есть административный ресурс. Но не думаю, что команда им пользуется. Скорее, есть клубы и некоторые чиновники, которые специально заискивают перед «Зенитом», поэтому кажется, что он применяет административный ресурс. Скажем так, в Санкт-Петербурге специально никому свою волю не навязывают, однако другие боятся иметь мнение, отличное от питерского», — рассказал Селюк.

Напомним, что за девять туров до конца сезона чемпионата «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.