Дмитрий Селюк: «Луис Адриано, это невразумительное приобретение «Спартака»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Луис Адриано

Дмитрий Селюк выразил свое мнение по поводу перехода Луиса Адриано в «Спартак». Агент отметил, что Адриано пришел ради денег.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – заявил Селюк.

Бразильский форвард перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Зарплата футболиста в «Спартаке» составляет 3 миллиона евро.

Адриано сейчас находится на последних сборах «красно-белых» в испанской Марбелье. За предыдущие 2 сбора бразилец провел несколько матчей, в которых трижды поражал ворота соперников.

Фото: официальный сайт Спартака
Источник: Чемпионат.com

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Никита Пронин

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