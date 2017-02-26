Дмитрий Селюк: «Луис Адриано, это невразумительное приобретение «Спартака»

Дмитрий Селюк выразил свое мнение по поводу перехода Луиса Адриано в «Спартак». Агент отметил, что Адриано пришел ради денег.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – заявил Селюк.

Бразильский форвард перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Зарплата футболиста в «Спартаке» составляет 3 миллиона евро.

Адриано сейчас находится на последних сборах «красно-белых» в испанской Марбелье. За предыдущие 2 сбора бразилец провел несколько матчей, в которых трижды поражал ворота соперников.

Фото: официальный сайт Спартака

Источник: Чемпионат.com