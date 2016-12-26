Дмитрий Полоз может сменить команду по окончанию сезона

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании сезона. Действующий контракт 25-летнего нападающего с донским клубом действителен до лета 2017 года, и игрок не хочет продлевать договор.

В случае если футболист не пролонгирует соглашение, через полгода он сможет покинуть «Ростов» бесплатно и присоединиться к другой команде без выплаты компенсаций.

По информации источника, желание Полоза связано в первую очередь с регулярными задержками заработной платы и премиальных. Сам игрок хочет выступать в более сильной команде, уровнем выше «Ростова», а в идеале и вовсе рассчитывает перебраться в Европу. Однако нынешний сезон он все же намерен завершить в донской команде. Одной из причин желания Дмитрия покинуть «Ростов» является также неопределенность положения вице-президента клуба — Курбана Бердыева.

В нынешнем сезоне Полоз провел 24 матча за «Ростов» в различных турнирах, забил девять мячей, три из которых — в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия