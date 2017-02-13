Дмитрий Лоськов: «Мы должны выиграть Кубок России»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что иногда подключается к тренировкам в качестве игрока. Также он рассказал о третьем сборе команды и Кубке России.

«Иногда главный тренер предлагает мне подключиться к тренировкам для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим.

В чем заключается особенность третьего сбора? Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с «Тосно» форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится», — заявил Дмитрий Лоськов.

После 17 туров «железнодорожники» занимают десятое место в чемпионате России, имея в своем активе 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»