Дмитрий Лоськов может сыграть за «Локомотив» в сезоне 2016/17

Бывший полузащитник московского «Локомотива», ныне работающий в тренерском штабе «красно-зеленых», может вернуться на поле. Об этом рассказал президент «железнодорожников» Илья Геркус.

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что во второй половине сезона клуб планирует задействовать на поле в официальном матче 42-летнего тренера «железнодорожников» Дмитрия Лоськова. Ранее в планах у клуба было проведение прощального матча бывшего капитана команды.

«Возвращение Лоськова на поле? Думаю, мы сделаем это в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона.

Возвращение в клуб Сычева? Пока мы не обсуждали такую возможность», — сказал Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА (1:2).

Напомним, в последний раз Лоськов выходил на поле по ходу сезона 2012/13, после которого «Локомотив» решил не продлевать контракт со своим ветераном. При этом руководство «красно-зеленых» предложило Дмитрию остаться в системе клуба и войти в тренерский штаб молодежной команды или «Локомотива-2». Однако Лоськов отверг эти варианты и завершил карьеру игрока. В августе прошлого года Лоськов вернулся в «Локомотив» на должность одного из ассистентов Юрия Семина.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: официальный канал «Локомотива» на YouTube