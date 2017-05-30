Дмитрий Комбаров: «Сборной России вполне реально выиграть Кубок конфедераций»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров заявил о целях национальной команды на Кубке конфедераций. Футболист надеется на победу в турнире.

«Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Вполне. Мы готовимся конкретно к этим матчам. К двум контрольным матчам мы должны подойти в оптимальной форме. Думаю, тогда у тренерского штаба окончательно сформируется стартовый состав и основные связки игроков.

Игра при родных болельщиках позволяет надеяться: сборная России может не просто дойти до полуфинала или финала Кубка Конфедераций, а именно выиграть турнир. По крайней мере, мы настраиваемся на это. Футболисту надо всегда ставить максимальные задачи и стремиться к их свершению» — сказал Комбаров.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Команда Станислава Черчесова сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Матч ТВ»