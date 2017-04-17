Дмитрий Комбаров: «Промес хочет попробовать себя в «Барселоне» или «Ливерпуле»

Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Зенитом» и выразил мнение о концовке чемпионата. Также футболист «Спартака» рассказал об амбициях Квинси Промеса.

«Спартак» уже чемпион? Сегодня была важная победа, но говорить о чемпионстве еще рано. Можно будет расслабиться только тогда, когда все будет официально оформлено.

Не показалось ли, что можем упустить победу после гола Дзюбы? Это футбол, все может быть. Самое главное, что в концовке мы имели не один, а несколько практически 100-процентов голевых моментов. Не забили, но не опускали рук и играли на победу до конца, хотя многие игроки устали. В итоге Самедов забил очень эмоциональный гол и самое главное, что сегодня мы заработали три очка.

Слова Луческу об уходе Квинси? Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт», — рассказал Дмитрий Комбаров.

После 23-х туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. «Зенит» расположился на третьем месте с 43 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ