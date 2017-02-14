Дмитрий Комбаров: «О чемпионстве говорить не хочу, я об этом не думаю»

Дмитрий Комбаров рассказал о Якине, Каррере, Аленичеве и сборах. Также полузащитник «Спартака» отметил, что о чемпионстве говорить рано.

«Слова Якина о том, что у него в Швейцарии Комбаров бы не играл? Что-то было такое. То ли он, то ли помощник его, старик был. Но все это было за спиной. Личных претензий не было. Да про Якина вообще можно много чего рассказать, но я не буду. Пусть грязное белье останется нетронутым. Тем более уже два года прошло, у нас новая жизнь.

Каррера другой. Мне как раз нравится его искренность. Он может сам завестись вполоборота, все тебе и всем напрямую эмоционально высказать, но это на пользу. Да дело не только в Каррере на самом деле: за семь лет в «Спартаке» такого коллектива не видел. Теперь нет разделения на легионеров и иностранцев, все вместе общаются без каких-то там групп, каждый друг за друга. Но это не только влияние Карреры, при Аленичеве уже хороший коллектив уже начал складываться.

Правда ли, что Каррера водит нас по полю за руку? Мы тактические упражнения делаем очень в медленном темпе – там перестроения происходят, все повторяется, закрепляется. Можно ли назвать это «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом все это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

Мы начали строить строже строить, стараемся обезопасить свои ворота, поэтому довольно мало пропускаем. Это тоже тренерская рука. Но о каких-то тактических эпизодах я сейчас вам рассказывать не могу.

Я много от кого это слышал о словах Григоряна (экс-главный тренер СКА) о том, что он специально строил игру через мой фланг, так как я систематически теряюсь в обороне. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь: что это вообще за бред?

В год, когда мы боролись за чемпионство при Карпине, а провалили весну, сборы вообще были очень лояльные, много внимания уделялось тактике. Спрашивали сами у тренера по физподготовке: «А мы бегать-то будем»? Но как получилось – так и получилось.

При Каррере все иначе. Нагрузки просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, все это пойдет в плюс. Но о чемпионстве говорить не хочу, я об этом не думаю. Мы идем от матча к матчу», — рассказал Дмитрий Комбаров.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат