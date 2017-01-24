Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Стало известно имя нового главного тренера «Спартака-2». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Вместо Евгения Бушманова клуб из первого дивизиона возглавит Дмитрий Гунько. Помогать 40-летнему тренеру будут Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. О каких-либо контрактных подробностях ничего не сообщается.

Ранее Гунько возглавлял основную команду москвичей. После увольнения Валерия Карпина в марте 2014 года руководство «Спартака» назначило Дмитрия Ивановича на пост главного тренера до конца того сезона.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак» 

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