Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера «Мордовии»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер саранской «Мордовии» Дмитрий Черышев покинул данную должность. Об этом собщают СМИ.

По некоторым данным, руководство саранской команды отправила 47-летнего специалиста в отставку. Связано данное решение с неудволетворительными результатами «Мордовии» в первой части чемпионата. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Бибиков.

В текущем сезоне ФНЛ саранцы идут на 18-м месте в турнирной таблице. За 24 тура футболисты «Мордовии» набрали 22 очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

 

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