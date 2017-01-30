Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера «Мордовии»

Главный тренер саранской «Мордовии» Дмитрий Черышев покинул данную должность. Об этом собщают СМИ.

По некоторым данным, руководство саранской команды отправила 47-летнего специалиста в отставку. Связано данное решение с неудволетворительными результатами «Мордовии» в первой части чемпионата. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Бибиков.

В текущем сезоне ФНЛ саранцы идут на 18-м месте в турнирной таблице. За 24 тура футболисты «Мордовии» набрали 22 очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс