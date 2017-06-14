Дмитрий Булыкин стал советником президента «Локомотива»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин продолжит работу в «Локомотиве». Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».

«Дмитрий Олегович займется вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.

Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе «Локомотива» и провел несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе «Локо» он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России. За «Локомотив» провел 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!» — сообщается в заявлении красно-зеленых.

Напомним, карьеру футболиста Булыкин завершил в 2014 году в нижегородской «Волге». В последнее время Дмитрий работал экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»