Дмитрий Ананко: «Каррера достраивает домик, который начали делать мы»

Дмитрий Ананко рассказал о своем уходе из «Спартака». Также бывший тренер красно-белых поведал, чему Массимо Каррера научил игроков «Спартака».

«Я считаю, что за время работы в «Спартаке» мы сделали все для того, чтобы изменить атмосферу в команде. Эта атмосфера на сегодняшний день и работает в «Спартаке». Но есть руководитель, ему решать. Мы попрощались. Наш штаб выполнил основную задачу, поставленную на сезон. Теперь только время нас всех рассудит.

Вы же видите, что сейчас люди стали умирать на поле. Сколько матчей выиграно на последних минутах? Везет кому? Кто больше хочет. Мы к этому и шли, но для всего нужно время. Футбольный клуб – это не микроволновка, где можно убавить или добавить температуру. Все происходит постепенно, это ведь живые люди. Безусловно, Каррера привнес что-то свое в атмосферу команды. Он молодец, все ждут чемпионства, а ребята стали проявлять лучшие качества.

Но поймите: мы люди, которые многое пережили в этом клубе, которые понимали, в какой майке играли. Мы знали, что это за клуб и сколько у него болельщиков. Мы доносили до ребят, ради чего надо играть в «Спартаке». Что надо быть примером для детей, для болельщиков. «Спартак» – социальное явление в этой стране. До сих пор, куда ни приедем, все подходят и благодарят за игроцкие годы.

Вижу ли я в футболе осеннего «Спартака» что-то такое, чему учили мы? Ребята пересмотрели свое отношение к делу, это сразу дало плоды. Плюс конкуренты ослабли. При этом неверно говорить, что «Спартак» на первом месте, потому что «Зенит» стал слабее. Нет, этим надо пользоваться! Если боксер выходит и сразу отправляет соперника в нокаут, то это не его проблемы. Это проблемы соперника, который не подготовился.

Что Массимо Каррера дал «Спартаку»? Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам. Правда, зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.

Все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Чьей заслуги в нынешнем микроклимате больше: вашего штаба или Массимо Карреры? Я отвечу так: всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за «Спартак», надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с «Крыльями Советов» это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться», — рассказал Дмитрий Ананко.

После 17 туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

5 августа 2016, на следующий день после поражения «Спартака» от кипрского АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, Дмитрий Аленичев был уволен из «Спартака», вместе с ним тренерский штаб покинули Егор Титов и Олег Саматов. Дмитрий Ананко покинл клуб в начале июня 2016 года, по обоюдному согласию с клубом.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ