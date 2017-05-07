Дмитрий Аленичев может возглавить «Кайрат» из Казахстана

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Дмитрий Аленичев

Футбольный клуб «Кайрат» хочет расстаться со своим нынешним тренером  Кахабером Цхададзе. Кахастанский клуб рассматривает кандидатуру Дмитрия Аленичева.

Если руководство «Кайрата» решит расстаться с Кахабером Цхададзе, занимающим пост главного тренера, то новым тренером клуба станет Дмитрий Аленичев.

Дмитрий Аленичев четыре года возглавлял тульский «Арсенал», затем стал главным тренером московского «Спартака». В начале сезона 2016/2017 Дмитрий был отправлен в отставку после поражения от АЕКа.

За «Кайрат» выступает российский футболист Андрей Аршавин, который в девяти матчах забил один гол. Сейчас клуб  идет на четвертом месте, отставая от лидирующей «Астаны» на пять очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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