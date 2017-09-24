Дмитрий Аленичев: «Было очень приятно увидеться и пообщаться с другом Тихоновым»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 15-го тура ФНЛ. Наставник красноярцев также отметил, что ему было приятно увидеться и пообщаться с главным тренером команды соперника Андреем Тихоновым.

«Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым. После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба еще впереди.

Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча. С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду. Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании — это всё сегодня было.

Немножко не хватило свежести из-за матча с «Ахматом», который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть, потому что был тяжелый десятидневный цикл с тремя матчами. Сейчас два дня отдыха и будем готовиться к «Томи». Замена Сердерова связана с повреждением? Нет, мы её планировали», — сказал Аленичев.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Енисей»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»