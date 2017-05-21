Дисквалификация защитника «Дженоа» Армандо Иццо за договорные матчи сокращена до полугода

Федеральный апелляционный суд Италии сократил защитнику «Дженоа» Армандо Иццо дисквалификацию за участие в договорных матчах с 18 месяцев до шести месяцев. Футболист был обвинен в организации договорных матчей в сезоне-2013/14, когда он выступал за клуб «Авеллино» в серии Б. Под подозрение тогда попали два матча — против «Реджины» и «Модены».

Иццо подозревался в том, что он не просто участвовал в тех матчах, а был связующим звеном между командами и мафиозной группировкой, которая и устраивала поединки договорного характера. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что футболист не участвовал в процессе, а только знал о нем, но не сообщил властям.

Обвинение требовало шесть лет дисквалификации, но в итоге футболист получил 18 месяцев отстранения от футбола и штраф в €50 тыс. (около $56 тыс.). В пятницу 19 мая Федеральный апелляционный суд Италии сократил игроку дисквалификацию до шести месяцев, а штраф — до €30 тыс. ($33,6 тыс.), сообщает BBC.

«Это был тяжелый год, в котором я много страдал, но я никогда не боялся, я всегда был уверен в своей честности и никогда не прекращал борьбу за правду», — прокомментировал решение суда Армандо Иццо.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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