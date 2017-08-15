Дисквалификация Роналду, новый трансфер «Барселоны», «Фенербахче» и «Спартак» проведут обмен. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 августа.
1. Криштиану Роналду дисквалифицирован на 5 матчей.
Теперь Роналду пропустит ответную игру Суперкубка Испании против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании.
2. Паулиньо перешел в «Барселону».
Стоимость трансфера составила 40 млн евро.
3. «Фенербахче» хочет обменять Романа Нойштедтера на Сердара Таски.
«Фенербахче» готов отпустить Нойштедтера в московский «Спартак». Взамен турецкий клуб хочет получить Сердара Таски.
4. «Челси» планирует купить хавбека «Арсенала».
Сумма трансфера игрока составит 35 миллионов фунтов.
5. Трансфер Ригони в «Зенит» под угрозой срыва.
У аргентинца появилось более интересное предложение.
6. Премьер-лига. 6-й тур. «Арсенал» не смог удержать победу над «Уралом».
Команда Александра Тарханова сыграла пятую ничью в сезоне и продолжает идти без поражений.
7. Мера веса. Илья Казаков — о главном дерби страны.
«Победа над «Спартаком», действующим чемпионом, да еще и волевая, производит обнадеживающее впечатление».
Фото: Global Look Press