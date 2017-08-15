Дисквалификация Роналду, новый трансфер «Барселоны», «Фенербахче» и «Спартак» проведут обмен. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 августа.

1. Криштиану Роналду дисквалифицирован

Теперь Роналду пропустит ответную игру Суперкубка Испании против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании.

2. Паулиньо перешел

Стоимость трансфера составила 40 млн евро.

«Фенербахче» готов отпустить Нойштедтера в московский «Спартак». Взамен турецкий клуб хочет получить Сердара Таски.

Сумма трансфера игрока составит 35 миллионов фунтов.

5. Трансфер Ригони в «Зенит» под угрозой срыва

У аргентинца появилось более интересное предложение.

Команда Александра Тарханова сыграла пятую ничью в сезоне и продолжает идти без поражений.

7. Мера веса. Илья Казаков — о главном дерби страны

«Победа над «Спартаком», действующим чемпионом, да еще и волевая, производит обнадеживающее впечатление».

Фото: Global Look Press

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