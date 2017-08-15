Дисквалификация Роналду, новый трансфер «Барселоны», «Фенербахче» и «Спартак» проведут обмен. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 августа.

1. Криштиану Роналду дисквалифицирован на 5 матчей.

Теперь Роналду пропустит ответную игру Суперкубка Испании против «Барселоны» и 4 встречи чемпионата Испании.

2. Паулиньо перешел в «Барселону».

Стоимость трансфера составила 40 млн евро.

3. «Фенербахче» хочет обменять Романа Нойштедтера на Сердара Таски.

«Фенербахче» готов отпустить Нойштедтера в московский «Спартак». Взамен турецкий клуб хочет получить Сердара Таски.

4. «Челси» планирует купить хавбека «Арсенала».

Сумма трансфера игрока составит 35 миллионов фунтов.

5. Трансфер Ригони в «Зенит» под угрозой срыва.

У аргентинца появилось более интересное предложение.

6. Премьер-лига. 6-й тур. «Арсенал» не смог удержать победу над «Уралом».

Команда Александра Тарханова сыграла пятую ничью в сезоне и продолжает идти без поражений.

7. Мера веса. Илья Казаков — о главном дерби страны.

«Победа над «Спартаком», действующим чемпионом, да еще и волевая, производит обнадеживающее впечатление».

Фото: Global Look Press

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