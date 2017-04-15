Дисквалификация Лионеля Месси в сборной может быть сокращена до 2 матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Месси

Дисквалификация нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча квалификации ЧМ-2018 может быть сокращена. Форвард может пропустить всего два матча национальной команды.

Если Месси 4 мая прилетит в Швейцарию и встретиться с представителями ФИФА во время рассмотрения дела, то, скорее всего, его дисквалификацию сократят до двух матчей. Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа собирается лично побеседовать с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию.

Форвард «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отбора ЧМ-2018 с командой Чили (1:0). Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.

Фото: Global Look Press
Источник: La Nacion

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