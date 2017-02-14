Дисквалификация Андреаса Гранквиста сокращена до 1 матча

Сегодня была поставлена точка в вопросе срока дисквалификации центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, что капитан «горожан» был удален с поля в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Ниццы». Решением контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА от 26 января 2017 года на шведа было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации, однако клуб и сам футболист не согласились с этим вердиктом.

«Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.

Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и постановил изменить решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, снизив срок дисквалификации Гранквиста с двух до одного матча. Соответствующее письмо сегодня пришло в офис клуба.

Таким образом, капитан «Краснодара» вынужден будет пропустить первый, домашний матч с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, которая пройдет 22 февраля в Стамбуле.

В текущем сезоне Андреас Гранквист принял участие в 27 матчах во всех турнирах за «Краснодар» и отметился 2 голами,

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»