Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры

Автор: Евгений Морозов 0

Голландский нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт принял решение завершить профессиональную карьеру. За свою карьеру голландец выступал в четырех клубах.

Напомним, в заключительном матче чемпионата Голландии против «Хераклеса» (3:1) Кюйт оформил хет-трик. Его голы принесли «Фейеноорду» первую победу в Эредивизие с сезона-1998/99.

В нынешнем сезоне 36-летний Кюйт провел в голландском первенстве 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре голевых паса. Ранее утверждалось, что он может продлить действующий контракт с клубом.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Фейеноорд»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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