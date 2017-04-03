Директор по безопасности РФПЛ: «На матчах 21-го тура РФПЛ будут приняты повышенные меры безопасности»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что на матчах 21-го тура РФПЛ будут приняты повышенные меры безопасности. Сегодня состоится две встречи: «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар».

Сегодня на станциях метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, при взрывах погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

«На каждом матче РФПЛ мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности. Сегодняшние игры в Москве и Ростове-на-Дону не станут исключением. Учитывая все сегодняшние события, вопросы безопасности будут повышенными. РФПЛ выражает глубокие соболезнования всем родственникам и родным, пострадавшим сегодня в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что всех виновных быстро найдут и больше такого не произойдет», — сказал Мейтин.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат