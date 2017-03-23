Директор «Гамбурга» найден мертвым в порту Эльбы

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Гамбург

Тело Тимо Крауса обнаружили в воде Эльбы возле корабля «Капитан Сан-Диего». О погибшем в полицию сообщили прохожие.

Прибывшие на место сотрудники полиции извлекли тело и доставили его в Институт судебной экспертизы, где подтвердили, что найденный мужчина – Тимо Краус.

Директор «Гамбурга» по маркетингу исчез в начале января после вечеринки. «Гамбург» и жена Крауса подключили к поискам фанатов клуба. Из личных вещей Тимо на причале был обнаружен мобильный телефон.

Тимо Краусу было 44 года. У мужчины осталось два сына.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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