Директор «Барселоны»: «Опция выкупа в 700 млн евро должна позволить Месси завершить карьеру здесь, но у меня нет хрустального шара»

Автор: Евгений Морозов 0

Лионель Месси

Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шредер поделился мыслями об опции выкупа в контракте нападающего Лионеля Месси, которая составляет 700 миллионов евро. Он надеется, что игрок закончит карьеру в каталонском клубе.

«Мы установили опцию выкупа, которая, по нашему мнению, должна позволить Месси завершить карьеру в «Барселоне». Но, говоря это, надо держать в уме, что опцию выкупа Неймара мы тоже считали достаточно высокой, чтобы его удержать. И прошлым летом это было опровергнуто.

Если смотреть в будущее, маловероятно, что кто-то попытается его купить. Но у меня нет хрустального шара, а в наше время все немного сумасшедшее», – сказал Шредер.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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