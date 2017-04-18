Дино Дзофф: «Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов»

Экс-голкипер сборной Италии Дино Дзофф поделился мнением о Массимо Каррере. Он считает, что главный тренер «Спартака» сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру, а не поехав с Антонио Конте в английский «Челси».

«Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в «Челси» вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру. Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали — это поможет ему прогрессировать дальше.

В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно», — рассказал Дино Дзофф.

В 2016 году тренерский штаб итальянского специалиста Антонио Конте перешел в «Челси», однако работавший его помощником Каррера не смог продолжить работу в Англии, а позже получил предложение стать помощником Дмитрия Аленичева в «Спартаке». После увольнения Аленичева в августе 2016 года Каррера возглавил московскую команду.

После 23 туров чемпионата России «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС