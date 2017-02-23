«Динамо» выкупит трансфер Кирилла Панченко

«Динамо» официально объявило, что клуб согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим за бело-голубых на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Динамо» воспользовалось опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже был официально уведомлен армейский клуб.

В этом сезоне Панченко принял участие в 24 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»