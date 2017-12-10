«Динамо» выбралось из зоны стыковых матчей, «Реал» сделает предложение по Федору Смолову, Пьер-Эмерик Обамеянг бьет рекорды Бундеслиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 декабря.
1. Премьер-лига. 20-й тур. Результаты субботних матчей
«Динамо» обыграло «Анжи», «Рубин» победил «СКА-Хабаровск».
2. «Реал» сделает предложение «Краснодару» о трансфере Федора Смолова
Ранее сообщалось, что россиянин входит в шорт-лист потенциальных приобретений «Реала».
3. Пьер-Эмерик Обамеянг – лучший африканский бомбардир в истории Бундеслиги
Форвард обошел бывшего нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и «Гамбурга» Тони Йебоа.
4. Эмре Джан согласовал контракт с «Ювентусом»
Футболист станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона и уже договорился с итальянским клубом.
5. «Наполи» готов заплатить за полузащитника «Фиорентины» 60 миллионов евро
В трансфере Федерико Кьезы заинтересован лично президент «неаполитанцев» Аурелио де Лаурентис.
6. Главный тренер сборной Исландии обсуждает тактику с болельщиками в пабе
Хеймир Хадльгримссон уверен, что это делает отношения более доверительными.
Фото: Сергей Дроняев