«Динамо» выбралось из зоны стыковых матчей, «Реал» сделает предложение по Федору Смолову, Пьер-Эмерик Обамеянг бьет рекорды Бундеслиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 декабря.

1. Премьер-лига. 20-й тур. Результаты субботних матчей

«Динамо» обыграло «Анжи», «Рубин» победил «СКА-Хабаровск».

2. «Реал» сделает предложение «Краснодару» о трансфере Федора Смолова

Ранее сообщалось, что россиянин входит в шорт-лист потенциальных приобретений «Реала».

3. Пьер-Эмерик Обамеянг – лучший африканский бомбардир в истории Бундеслиги

Форвард обошел бывшего нападающего франкфуртского «Айнтрахта» и «Гамбурга» Тони Йебоа.

4. Эмре Джан согласовал контракт с «Ювентусом»

Футболист станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона и уже договорился с итальянским клубом.

5. «Наполи» готов заплатить за полузащитника «Фиорентины» 60 миллионов евро

В трансфере Федерико Кьезы заинтересован лично президент «неаполитанцев» Аурелио де Лаурентис.

6. Главный тренер сборной Исландии обсуждает тактику с болельщиками в пабе

Хеймир Хадльгримссон уверен, что это делает отношения более доверительными.

Фото: Сергей Дроняев

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