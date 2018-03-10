«Динамо» вместо перенесенного из-за выборов матча чемпионата против «Зенита» проведет контрольную игру с «Амкаром»

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 22 тур. «Динамо» — «Краснодар» — 0:0. Химки. «Арена Химки». 10 марта 2017 г.

«Динамо» вместо перенесенной игры 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» проведет контрольный матч против «Амкара». Матч «Зенит» – «Динамо» должен был состояться в Санкт-Петебурге 18 марта, однако был перенесен на 18 апреля из-за выборов президента России.

Товарищеская игра с «Амкаром» состоится на базе московской команды в Новогорске 17 марта и начнется в 15.00 по московскому времени.

Пермская команда в 23-м туре должна была сыграть 18 марта с ЦСКА в Москве, однако и эта встреча была перенесена на 18 апреля.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Динамо»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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