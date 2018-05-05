«Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены-Химки» на следующий сезон

«Динамо» может провести следующий сезон вновь на «Арене-Химки». Московский клуб ведет переговоры об аренде стадиона на следующий сезон из-за неготовности стадиона «Динамо» в Петровском парке.

В ВФСО «Динамо» не стали подтверждать информацию о переговорах с «Ареной-Химки»: «Общество «Динамо», а также футбольный и хоккейный клубы ждут ввода в эксплуатацию объекта в Петровском парке. Выражаем огромное желание играть на нашей родной арене».

Ранее сообщалось, что «Динамо» не может договориться с «ВТБ Арена парк» об аренде стадиона «Динамо».

Напомним, что открытие стадиона «Динамо» было намечено на апрель 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС