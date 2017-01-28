«Динамо» собирается выкупить Кирилла Панченко у ЦСКА

Футбольный клуб «Динамо» не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА. Об этом рассказал главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

Панченко перешел в «Динамо» из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона. Агент и отец игрока Виктор Панченко ранее рассказал, что ЦСКА сделал предложение о возвращении игрока уже зимой, однако вернуть его можно только с согласия бело-голубых и самого нападающего.

В январе также появилась информация, что «Динамо» может выкупить права на игрока в зимнее трансферное окно и в феврале продать в «Локомотив».

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», — сказал Голубин.

Панченко в текущем сезоне является лучшим бомбардиром команды и ФНЛ — в 21 игре на счету 27-летнего форварда 15 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC