«Динамо» скоро согласует новый контракт с Кириллом Панченко

Кирилл Панченко скоро станет игроком «Динамо» на постоянной основе. Об этом заявил исполнительный директор «бело-голубых» Евгений Кречетов.

«Со всеми сторонами все согласовано, договоренность зафиксирована, срок личного контракта достаточно длительный, никто никуда не денется, просто технические вопросы занимают какое-то время. Чисто юридически, Кирилл станет полноценным игроком «Динамо» тогда, когда будут подписаны трансферный контракт между клубами и трудовой договор с футболистом. Трансферный договор еще не подписан, но планируем сделать это в ближайшее время.

По условиям договора с ЦСКА была задача до конца трансферного окна уведомить клуб, что мы используем свое опционное право. Уведомление мы сделали, а дальше остается технический вопрос – оформить все бумаги. Уйти назад возможности нет, переход мы реализуем, но мы не можем подписать личный контракт с футболистом, если он еще нам не принадлежит», – заявил Кречетов.

Российский нападающий провел в текущем сезоне ФНЛ 21 матч, в которых отметился 15-ю забитыми мячами. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ опережая «Тосно» на 5 очков.

Фото: Официальный сайт «Динамо»

Источник: ТАСС