«Динамо» расторгло контракт с Сапетой в одностороннем порядке

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сапета

Московское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с полузащитником Александром Сапетой. Бело-голубые рассматривали возможность аренды 28-летнего футболиста в тульский «Арсенал» или «Ростов», однако оба клуба не были готовы полностью платить зарплату игроку.

В документе сообщается, что в соответствии с трудовым кодексом РФ клуб выплатит футболисту компенсацию в размере трех месячных зарплат.

Напомним, Сапета выступает в «Динамо» с 2016 года. В этом сезоне 28-летний полузащитник провёл 12 матчей в чемпионате России.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports24

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